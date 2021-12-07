'Bandırma Füze Kulübü'nün ilk fragmanı yayınlandı

1950’li yılların Bandırma’sında geçen bir hikayenin anlatıldığı filmin ilk fragmanında, bir de sürpriz vardı. Sanat güneşimiz Zeki Müren’in doğum günü, bugün, yayına çıkan fragman, ünlü sanatçının sesinden bir eseri seyirci ile buluştururken, onu özleyen sevenleri ve Bandırma Füze Kulübü sinema filmi adına, paşaya saygı ve sevgisini sundu.Fragman, 1950’li yıllarda küçük bir ilçede kısıtlı imkanlarla, engellerle füze yapımına girişen Bandırmalı gençlerin ve her zaman onların yanında yer alan, ‘bilime hizmet insanlığa hizmet diyen’ dostlarının ve öğretmenlerinin desteğini, kasaba halkına yaptıkları önemli davete çağrılarını konu alıyor ve sürpriz bir sahne ile bitiyor.Filmin fragmanında, NASA’da uzaya ilk uyduyu gönderen ekipte yer alan, Türkçe geri sayım yaparak tarihe geçen Türk mühendislerinin ve Bandırma’da uzaya füze yollayan gençlerin başarıya giden yolda aynı noktada buluştukları vurgulanıyor.Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek yazılan senaryosu, yeni jenerasyonun genç yetenekleri ve usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak “Bandırma Füze Kulübü”nün yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor.Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Bülent Alkış ve Altan Erkekli’nin paylaştığı filmde ayrıca Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayalp, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor.Müziklerini Yıldıray Gürgen’in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. Bandırma Füze Kulübü’nün, önümüzdeki yıl baharında vizyona girmesi planlanıyor.