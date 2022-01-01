Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan'ın yılbaşı paylaşımı olay oldu. Paylaştığı videoda biriyle konuştuğu görülen Alkan'ın, karşısındaki kişiye öpücük attığı anlar dikkat çekti. Fakat kamera dönünce ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı. Banu Alkan'ın karşısında kimse olmadığı ve kendi kendine konuştuğu anlaşıldı.
Görüntüler sosyal medyada gündem olurken "Banu Alkan kiminle konuşuyor?" yorumları yapıldı.
İşte o görüntü:
Banu Alkan sosyal medyada gündem oldu; “Kiminle konuşuyor”
Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yeni yılla ilgili iyi dilek ve temennilerini dile getirirken, Yeşilçam'ın Afrodit'inden bomba paylaşım geldi. Göğüs dekolteli, pul payet elbisesiyle otelin lobisinden çektiği videoyu paylaşan Alkan, ilk önce karşısında olduğu düşünülen kişiyle konuşup ona öpücük attı. Ancak ilginç olan ise, karşı koltukta kimsenin olmamasıydı.
01.01.2022 14:08 Magazin