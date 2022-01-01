Banu Alkan sosyal medyada gündem oldu; “Kiminle konuşuyor”

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan'ın yılbaşı paylaşımı olay oldu. Paylaştığı videoda biriyle konuştuğu görülen Alkan'ın, karşısındaki kişiye öpücük attığı anlar dikkat çekti. Fakat kamera dönünce ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı. Banu Alkan'ın karşısında kimse olmadığı ve kendi kendine konuştuğu anlaşıldı.Görüntüler sosyal medyada gündem olurken "Banu Alkan kiminle konuşuyor?" yorumları yapıldı.