FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final maçında temsilcimiz Banvit, İspanya'da oynanan mücadeleyi 83-74 yenerek finale kaldı.
Jordan Theodore 21 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Final 30 Nisan Pazar günü oynanacak. Banvit, Tenerife - Venezia maçının galibi ile final oynayacak.
Salon: Santiago Martin Arena
Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marek Cmikiewicz (Polonya), Tomas Jasevicius (Litvanya)
Banvit: Muric, Theodore 21, Chappell 10, Orelik 16, Vidmar 12, Kulig 7, Tolga Geçim 4, Furkan Kormaz 13, Hasan Emir Gökalp
Monaco: Wright 7, Aboudou, Fofana 2, Medley 9, Shuler 20, Davies 5, Bost 10, Gladyr 8, Ouattara 11, Sy 2, Rigot, Ouattara
1. Periyot: 14-23
Devre : 37-45
3. Periyot: 55-53
Beş faulle çıkanlar: 39.38 Bost, 39.45 Gladyr (Monaco)
Banvit - Monaco maç sonucu: 83-74
Bu yıl ilk kez organize edilen FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final heyecanı bugün başladı. Ülkemizi temsil eden Banvit, final yolunda karşı karşıya geldiği Monaco'yu 83-74 yenerek finale kaldı.Basketbol - 28 Nisan 2017 23:20
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