Banvit, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı

İntegral Forex Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes ile Banvit takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 75 - 66 kazanan Banvit, 2016-2017 sezonu İntegral Forex Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Banvit, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazandı.



Anadolu Efes takımı müsabakaya Derrick Brown, Cedi Osman, Jayson Granger, Can Mutaf, Dunston'la başlarken Banvit, Edo Muric, Gediminas Orelik, Gasper Vidmar, Chappell, Theodore beşlisiyle sahaya çıktı.



Salon: Ankara Arena



Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Biricik, Özlem Yalman



Anadolu Efes: Thomas x, Honeycut xx 12, Oğulcan Baykan x, Doğuş Balbay x 2, Derrick Brown xxx 25, Cedi Osman x 4, Samet Geyik x, Berk Demir x, Jayson Granger x 5, Thomas Heurtel xx 6, Can Mutaf x, Dunston xx 12



Başantrenör: Velimir Perasovic



Banvit: Doğukan Sönmez x, Edo Muric x 2, Damian Kulig xx 12, Tolga Geçim xx 3, Gökalp x,Gediminas Orelik xxx 17, Metehan Akyel x, Merthan Mutlu x, Gasper Vidmar xxx 11, Chappell xx 11, Furkan Korkmaz x, Theodore xxx 19



Başantrenör: Sasa Filipovski



1. Periyot: 14-23 (Banvit Lehine)



Devre: 32- 38 (Banvit Lehine)



3. Periyot: 44-52 (Banvit Lehine)



Anadolu Efes - Banvit maçının ardından



Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic: "Banvit'i tebrik etmek istiyorum"



Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Çok fazla hücum ribaundu aldılar, biz de hücumda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden maçı çeviremedik" dedi.



İntegral Forex Türkiye Kupası final maçında, Banvit'e 75-66'lık skorla mağlup olan Anadolu Efes'in Başantrenörü Velimir Perasoviç maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Banvit'in çok fazla hücum ribaundu aldığını kaydeden Perasovic, "Banvit'i tebrik etmek istiyoruz. Başta sona çok sert oynadılar ve hak ettiler. İlk çeyrek kendilerine fırsat sağladılar ve öne geçtiler. Maçın devamında bunu değiştiremedik. Çok fazla hücum ribaundu aldılar biz de hücumda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden maçı çeviremedik" şeklinde konuştu.



BANVİT BAŞANTRENÖRÜ FİLİPOVSKİ: "RÜYAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"



Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise, "Herkesin bir rüyası olmalı. Biz rüyamızı gerçekleştirdik ama sadece bir rüya olmaz her zaman bir rüya olmalı" dedi.



Kendilerine basketboldan başka bir şey düşündürmeyen Banvit yönetimine teşekkür eden Filipovski, "Çok güzel bir başarı. Mutluluktan dolayı kendi ekibime teşekkür ediyorum. Öncelikle bizim sadece basketbolla ilgilenmemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu zaferde bize destek olan taraftara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Rüyalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Filipovski, "Herkesin bir rüyası olmalı. Biz rüyamızı gerçekleştirdik ama sadece bir rüya olmaz her zaman bir rüya olmalı. Rutin tek maçlı sistemlerde biraz daha gerçekçi olmak lazım. Kendi haddimizi biliyoruz. Kendi rüyamızı gerçekleştirdik ama başarıya ulaşmak için başka rüyalarımızın da olması lazım" ifadelerini kullandı.





