Baraj dizisinde mekan değişti, sahneler çöpe atıldı!

Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman ve Burak Yörük'ü buluşturan dizide baraj inşaatının yeri değiştirildi. Çatalca'daki mekan Sakarya'ya taşındı.Hasan Tolga Pulat'ın yazıp yönettiği dizinin daha önce çekilen sahnelerinin büyük kısmı da çöpe atıldı. Yeniden çekilen sahnelerin ardından bugün ilk bölümün tamamlanması bekleniyor.Teaser ve afişi de hazır olan proje salı akşamları Kadın dizisinin yerine seyirciyle buluşacak. Geçen günlerde başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın domuz gribi olması ve Feyyaz Duman'ın imaj değişikliği nedeniyle de bir süre çekimlerine ara verilen "Baraj" dizisi Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın aynı adlı filminden esinlenilerek hazırlandı. (KAYNAK: tv100.com/)