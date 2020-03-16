'Baraj' dizisinin yayın tarihi ertelendi!

Fox TV'nin merakla beklenen dizisi Baraj'ın yayın tarihi 17 Mart Salı olarak açıklanmıştı. Fakat koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizisinin yayın tarihi 2 hafta ertelendi.Baraj'ın 1. bölüm özeti:‘BARAJ’ dizisi; üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları büyük bir aşkı anlatacak.Hikâye; bir baraj inşaatında çalışan sert, disiplinli ve yalnız ustabaşı Nazım ile başlar. Nazım; geçmişinde yaşadığı bir olaydan dolayı yüzünün yarısı ciddi derece yaralanmış içine kapanık biridir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bir internet sitesinden yüzünü hiç görmediği Nehir ile yazışmaktadır. Onunla yazışmak yalnızlığını unutturmuştur. Bir gün Nehir kendi fotoğrafını Nazım’a gönderir. Nehir, genç ve çok güzel bir kadındır. Nazım, yüzündeki yaradan dolayı kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Ama Nehir ısrarcıdır. Nazım onunla yazışmayı ve hissettirdiklerini kaybetmek istemez. Anlık bir kararla İstanbul’un şaşalı hayatından baraj inşaatına sürgün gönderilmiş yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir.Nehir, Tarık’ı çok beğenir ve yanına geleceğini yazar. Nazım hiç anlaşamadığı ukala ve kendini beğenmiş Tarık’tan birkaç günlüğüne yerine geçmesini ve Nehir gidene kadar durumu idare etmesini ister. Tarık bunu yapacaktır. Ama karşılığında Nazım’dan istediği şey Nazım için işleri iyice karıştıracaktır. Üstelik Nehir’in de büyük bir sırrı vardır. Nehir bir dolandırıcıdır.