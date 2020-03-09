AFİŞ GÖRÜCÜYE ÇIKTI!
Geçtiğimiz Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan “Öğretmen” dizisinde gösterilen afiş, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Afişte Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve usta oyuncu Sumru Yavrucuk’un iddialı pozları dikkat çekti.
TANITIM YAYINDA!
17 Mart tarhinde FOX izleyicisiyle buluşacak olan “Baraj”ın yayınlanan tanıtımı izleyiciler tarafından çok beğenildi, merak uyandırdı.
Dizinin kadrosunda ayrıca Sait Genay, Tuna Orhan, İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç, Samil Kafkas ve Mesut Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.
'Baraj'ın yayın tarihi belli oldu!
Yapımcılığını MEDYAPIM ve No:9 Productions’ın, senaryosunu ve yönetmenliğini ise Hasan Tolga Pulat’ın üstlendiği yeni dizi “Baraj”, 17 Mart Salı saat 20:00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.
09.03.2020 11:44 Dizi Galeri