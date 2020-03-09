'Baraj'ın yayın tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan “Öğretmen” dizisinde gösterilen afiş, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Afişte Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve usta oyuncu Sumru Yavrucuk’un iddialı pozları dikkat çekti.17 Mart tarhinde FOX izleyicisiyle buluşacak olan “Baraj”ın yayınlanan tanıtımı izleyiciler tarafından çok beğenildi, merak uyandırdı.Dizinin kadrosunda ayrıca Sait Genay, Tuna Orhan, İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç, Samil Kafkas ve Mesut Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.