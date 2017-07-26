Victoria's Secret şovlarıyla dünya çapında bir üne kavuşan Barbara Palvin, soyunma odası yerine dışarıda üstünü değiştirmeyi tercih etti.
Genç modelin kilolu hali dikkati çekti. Barbara Palvin, önceki gün Fransa’nın St. Tropez kentinde açık havada gerçekleşen fotoğraf çekiminde, herkesin içinde hızlıca kıyafet değişikliği yaptı. Sütyen giymeyen 23 yaşındaki model, elbisesini değiştirirken arkadaşından yardım alırken, yüzünü arkadaşına dönüp göğüslerinin açılmasını biraz da olsa önleyebildi.
Arkadaşıyla bol bol kahkaha atan Victoria's Secret meleği, daha sonra seksi bir kırmızı mini elbise giydi. Beline kalın bir altın kemer takan genç modelin, biraz kilo aldığı görüldü.
Barbara Palvin'den şaşırtan hareket!
Ünlü model Barbara Palvin, soyunma odası yerine herkesin içinde üstünü değiştirdi. Palvin, bu hareketiyle şok etti.Dünya Magazin - 26 Temmuz 2017 23:59
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