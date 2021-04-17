'Barbaros' dizisine bir isim daha katıldı!

Başarılı oyuncu İsmail Filiz yakında TRT 1’de yayınlanacak olan Barbaros dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tarihte yaşamış gerçek bir karakter olan Kurdoğlu’nu canlandıracak olan başarılı oyuncu rolü için çalışmalara başladı. İsmail Filiz yoğun tempoyla karakteri için spor ile kılıç derslerinin yanı sıra denizcilik bilgileri ve terimleri içinde çalışmaları yapıyor.Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak olan TRT 1'de ekrana gelmesi planlanan ‘Barbaros' dizisinde Ulaş Tuna Astepe Barbaros Hayrettin Paşa’yı Engin Altan Düzyatan ise Oruç Reis karakterini canlandıracak.