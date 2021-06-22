'Barbaros' dizisine bomba transfer

Eylül ayında TRT ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yılın en iddialı dizilerinden ‘Barbaros’a son yılların başarılı oyuncusu Pelin Akil dahil oldu.Geçtiğimiz sezon rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren ve özellikle veda sahnesinde gösterdiği performansla milyonları ekranı kitleyen Akil, İzabel karakteriyle ekrana dönüyor.Kuvvetli oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan ‘Barbaros’ dizisinde Pelin Akil, Engin Altan Düzyatan ile birlikte başrolü paylaşacak.