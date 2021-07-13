Barbaros Kardeşler’in ikinci tanıtımı yayınlandı

TRT 1’in merakla beklenen yeni projesi Barbaros Kardeşler’in ikinci tanıtımı dün akşam yayınlandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dev projenin setinden ilk kareler de gelmeye başladı.Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da devam eden dizi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor.