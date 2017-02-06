Barbaros Şansal iddianamesinde yeni gelişme

Barbaros Şansal hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yaşam - 06 Şubat 2017 12:27

Dosya, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle savcılığa iade edildi. Soruşturma savcısının hakimin kararına itiraz edeceği öğrenildi.



Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise twitter'dan "Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi İstanbul 43. Asliye ceza mahkemesi kesin ve inandırıcı delil yok diye reddetti" dedi.



"HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM DEMİŞTİ"



Barbaros Şansal ifadesinde, suçlanan paylaşımlardan bir tweet için "Buradaki amacım üç farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" demiş, tepki gören videolu paylaşımı için ise, yeni yıl mesajı olarak paylaştığını belirterek, "Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" demişti.



Kaynak:hurriyet.com.tr

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