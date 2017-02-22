Barbaros Şansal'a 3 yıl hapis istemi

Yaşam - 22 Şubat 2017 13:28

Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında mahkemenin iadesi üzerine savcılıkça yeniden hazırlanan iddianame kabul edildi.İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi hazırlanan ikinci iddianameyi kabul etti. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle 16 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.Kaynak: DHA