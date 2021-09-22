'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na yeni bir isim katıldı!

TRT 1 ekranlarının başarılı ve çok konuşulan projesi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na oyunculuğuyla yurt dışında da bir çok övgü alan başarılı oyuncu Sedat Mert dahil oldu.Dizinin ikinci bölümünde Misket karakteri ile diziye girecek olan oyuncu; “Böyle büyük prodüksiyonlu ve güzel bir işte rol aldığım için mutluyum. Keskin bir nişancıyı canlandıracağım. Umarım seyircimizde benim kadar heyecanlanır” dedi.