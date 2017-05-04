Barcelona'dan Türkiye haritası skandalı...

İspanyol ekibi Barcelona'nın resmi televizyon kanalı Barça TV, büyük bir skandala imza attı. Barcelona TV, bu skandalın ardından Türkiye'den özür diledi ve "Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz." açıklamasında bulundu.

Spor - 05 Mayıs 2017 00:00

Barça TV'nin yayınladığı bir programda; Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasını ekrana koyması, Türk takipçilerden büyük tepki aldı.



Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Barcelona Kulübüne ve milli futbolcu Arda Turan'ı mesaj yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları hatanın düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.



BARCELONA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ



Barça TV'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz."

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