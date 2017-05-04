Barcelona'dan Türkiye haritası skandalı...

İspanyol ekibi Barcelona'nın resmi televizyon kanalı Barça TV, büyük bir skandala imza attı. Barcelona TV, bu skandalın ardından Türkiye'den özür diledi ve "Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz." açıklamasında bulundu.

Spor - 05 Mayıs 2017 00:00
Barcelona'dan Türkiye haritası skandalı...
Barça TV'nin yayınladığı bir programda; Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasını ekrana koyması, Türk takipçilerden büyük tepki aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Barcelona Kulübüne ve milli futbolcu Arda Turan'ı mesaj yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları hatanın düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.

BARCELONA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Barça TV'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz."
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı
  • Zuhal Topal'dan yeni hamle!
  • Yaza damga vuracak dekolte modası!
  • Demet Akalın'dan estetiksiz paylaşım!
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu

Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

SPOR HABERLERİ

  • Manchester Unıted avantajı kaptı!
  • Fenerbahçe finalde!
  • Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu!
  • Başakşehir'de tahkim indirimi!
  • Avrupa onu konuşuyor!
  • Trabzon'un, Kayseri hazırlığı!
  • Podolski vedaya hazırlanıyor
  • BJK-FB derbisi ve 30. hakemleri...
  • Daçka ikinci yarıda coştu!
  • Rıza, Avrupa şampiyonu oldu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!
  • İlker Kaleli'den film açıklaması!
  • Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Evlilik programlarının saati değişiyor
  • Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı
Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!