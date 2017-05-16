Bari başlığı değiştirseydin Hürriyet!

hurriyet.com.tr yaptığımız Murat Boz haberini aynen kullanmış.

Magazin - 16 Mayıs 2017 23:35
Bari başlığı değiştirseydin Hürriyet!
Bugün Murat Boz'un paylaştığı kısa bir şarkıdan yola çıkarak "Aslı Enver'e mesaj mı?" şeklinde yaptığımız haberi hurriyet.com.tr noktasına virgülüne dokunmadan kullanmış.

Hatta öyle ki haberin başlığı bile aynı kalmış. Bari altına da gecce.com imzası atsaydın Hürriyet!

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver

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