Hatta öyle ki haberin başlığı bile aynı kalmış. Bari altına da gecce.com imzası atsaydın Hürriyet!
Bari başlığı değiştirseydin Hürriyet!
hurriyet.com.tr yaptığımız Murat Boz haberini aynen kullanmış.Magazin - 16 Mayıs 2017 23:35
Bugün Murat Boz'un paylaştığı kısa bir şarkıdan yola çıkarak "Aslı Enver'e mesaj mı?" şeklinde yaptığımız haberi hurriyet.com.tr noktasına virgülüne dokunmadan kullanmış.
Hatta öyle ki haberin başlığı bile aynı kalmış. Bari altına da gecce.com imzası atsaydın Hürriyet!
Hatta öyle ki haberin başlığı bile aynı kalmış. Bari altına da gecce.com imzası atsaydın Hürriyet!
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Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver
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