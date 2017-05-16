Bari başlığı değiştirseydin Hürriyet!

Magazin - 16 Mayıs 2017 23:35

Bugün Murat Boz'un paylaştığı kısa bir şarkıdan yola çıkarak "Aslı Enver'e mesaj mı?" şeklinde yaptığımız haberi hurriyet.com.tr noktasına virgülüne dokunmadan kullanmış.Hatta öyle ki haberin başlığı bile aynı kalmış. Bari altına da gecce.com imzası atsaydın Hürriyet!