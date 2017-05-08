Barış Arduç ve Gupse Özay evleniyor!

Dedikodu - 08 Mayıs 2017 10:36

Geçtiğimiz yıl Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Kadir Doğulu ve Tarkan'la birlikte birçok bekar yuva kurarken bu isimler arasına bir yenisi daha ekleniyor. Barış Arduç, 2014 Kasım'ından bu yana aşk yaşadığı Gupse Özay ile evlilik kararı aldı.2016 Eylül'ünde Gupse Özay'ı ailesiyle tanıştırarak evlilik yolunda önemli bir adım atan yakışıklı oyuncu, Mart başında ise İzmir'e giderek Özay'ın ailesiyle görüşmüştü.Gupse Özay ve Barış Arduç'un yakın çevresine göre; ikili bu yaz sonunda nikah masasına oturma kararı aldı. Henüz tarihi netleştirmeyen çift, bu güzel haberi ise ilk olarak Özay'ın İzmir'de yaşayan ailesine verdi.Oyuncunun ailesinden onay alan Barış Arduç, nikah töreninin nerede olacağıyla ilgili kararı ise Gupse Özay'a bıraktı.Çiftin yakın dostlarına ise düğün mekanıyla ilgili 3 farklı adres düşünülüyor. Bunlardan ilki İstanbul, diğeri Gupse Özay'ın ailesinin yaşadığı İzmir'in tatil beldesi Çeşme ve son ihtimal ise Barış Arduç'un aile fertlerinin bulunduğu Sapanca.Şimdilik mekan ve yer konusunda kararsız olan Gupse Özay ile Barış Arduç'un evlilik haberini bu konularda kesin kararlarını verdikten sonra herkese açıklayacakları öğrenildi.Uzun süredir birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, oyuncunun fanatik bazı hayranları yüzünden oturdukları evi değiştirmek zorunda kalmıştı.Kaynak: takvim.com.tr