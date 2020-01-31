Barış Arduç'tan Gupse Özay'la ilgili flaş açıklama!

Gupse Özay'ın yeni filmi 'Eltilerin Savaşı' dün gala yaptı. Cuma günü vizyona girecek olan sinema filminin galasına katılanlar arasında Barış Arduç da vardı. Yakışıklı oyuncu sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Filmin montajsız halini izlediğini en 5-6 sahnede çok güldüğünü ve aklında kaldığını söyleyen Barış Arduç, "Eltilerin Savaşı"nın Gupse Özay'ın en iyi filmi olduğunu savundu.Hem oyunculuk hem yazarlık hem de yönetmenlik deneyimleri yaşayan Gupse Özay’ın hepsinde de başarılı olduğunu söyleyen Barış Arduç, “En az arkadaşlar kadar heyecanlıyım. Çok emek verdiğini biliyorum.Daha önce izledim ben, kaba montaj halini. Biraz iddialı olacak belki ama bence en iyi filmi, tabii izleyicinin takdiri” diye konuştu.