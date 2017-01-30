Barış Arduç'tan hızlı alışveriş!
Önceki gün alışverişe çıkan Barış Arduç 15 dakika içinde tüm alışverişi tamamladı.Alışveriş - 30 Ocak 2017 14:43
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Vale noktasına aracını bırakan yakışıklı oyuncu, 15 dakika da alışverişini tamamlayıp hızla aracına bindi. Yakışıklı oyuncu, “acil bir görüşmeye gitmesi gerektiğini ve bu yüzden biraz acelesi olduğunu söyledi.
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