Barış Arduç'tan hızlı alışveriş!

Alışveriş - 30 Ocak 2017 14:43

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Vale noktasına aracını bırakan yakışıklı oyuncu, 15 dakika da alışverişini tamamlayıp hızla aracına bindi. Yakışıklı oyuncu, “acil bir görüşmeye gitmesi gerektiğini ve bu yüzden biraz acelesi olduğunu söyledi.