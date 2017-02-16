Barış Arduç'tan Serenay Sarıkaya'ya yeşil ışık!

Magazin - 16 Şubat 2017 12:42

Dün gecce düzenlenen ödül töreninde Barış Arduç "Yılın en çok konuşulanı" ödülünün sahibi oldu. Başarılı oyuncuya ödülünü Mehmet Aslantuğ takdim etti. Ödül töreninin öncesinde kırmızı halıda boy gösteren Arduç, magazincilerin sorularını da yanıtladı. 'Kiralık Aşk'ın final yapmasından sonra bir süre dinleneceğini anlatan oyuncu, "Biraz Ömer'i unutturmak gerekiyor. O yüzden ara vereceğim. Önümüzdeki sezon tekrar ekranda olmayı planlıyorum" dedi.Serenay Sarıkaya'nın söylediği "Barış Arduç'la bir dizide rol almak isterim" sözleri hatırlatılınca yakışıklı oyuncu, "Serenay çok nazik. Teşekkür ederim. Ben de onunla rol almak isterim. Denk gelirse güzel olur. Serenay çok başarılı bir kadın" dedi.