Barış Arduç'un burnu estetik mi?

Magazin - 04 Şubat 2017 12:21

Burada alışveriş yapan yakışıklı oyuncu magazin muhabirleriyle karşılaşınca onları kırmayarak soruları yanıtladı. Yakın zamanda bir sinema filminde rol alacağını anlatan Arduç, rol tercihiyle ilgili soruya “Her rolü oynarım, rol seçme lüksünde değilim” yanıtını verdi. Yakışıklı oyuncu, “Hakkınızda en çok merak edilen konulardan biri, burnunuzun estetikli olup olmadığı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Burnum estetik değil, benim burnum bu.”