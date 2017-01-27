Barış Manço, Kadıköy'de anılıyor!

Yediden yetmişe herkesin sevdiği sanatçı Barış Manço ölümün 18. Yılında Kadıköy’de anılacak.

Kültür-Sanat - 27 Ocak 2017 14:04

1999 yılında Moda'da aramızdan ayrılan Barış Manço ölümünün 18. yılında her yıl olduğu gibi bu yılda Kadıköy'de anılacak.



Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda’daki evi, her yıl olduğu gibi 31 Ocak günü saat 24:00’e kadar ziyaretçilerine ücretsiz açık olacak.



Barış Manço'nun ölüm yıldönümü olan 1 Şubat Çarşamba akşamında Manço ailesi, dostları ve sevenleriyle Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenecek. Gecede SesVerSus sahne alacak. Barış Manço şarkılarını söyleyecek olan SesVerSus konserinde Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço da babasının parçalarından oluşan bir performans sergileyecek.



1 Şubat Çarşamba akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

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