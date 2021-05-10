Barış Murat Yağcı, Beyoğlu'nun ortasında sokakta diz çökerek Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlilik hazırlığı yapan çiftten ayrılık haberi geldi. Nisa Bölükbaşı sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak ayrıldıklarını duyurdu:
"Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum."
AYRILIK NEDENİ BELLİ OLDU!
Neden ayrıldıkları merak konusu olan ikilinin, ayrılık nedenleri belli oldu. Barış Murat Yağcı'nın hayatını anlattığı kitapta yer alan söylemleri nedeniyle Nisa Bölükbaşı ilişkiyi bitirme kararı aldığı öğrenildi.
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı!
Barış Murat Yağcı'nın kaleme aldığı 'Her Şeye Rağmen' kitabı başını yaktı. Yağcı'nın hayatını anlattığı kitapta yer alan söylemleri nedeniyle Nisa Bölükbaşı ilişkiyi bitirme kararı aldı.
10.05.2021 21:16 Magazin