Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Barış Murat Yağcı, Beyoğlu'nun ortasında sokakta diz çökerek Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlilik hazırlığı yapan çiftten ayrılık haberi geldi. Nisa Bölükbaşı sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak ayrıldıklarını duyurdu:"Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum."Neden ayrıldıkları merak konusu olan ikilinin, ayrılık nedenleri belli oldu. Barış Murat Yağcı'nın hayatını anlattığı kitapta yer alan söylemleri nedeniyle Nisa Bölükbaşı ilişkiyi bitirme kararı aldığı öğrenildi.