Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'ya evlilik teklifi!

Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın Ada'daki dostlukları yarışmanın sonunda aşk dönüşmüştü. Bir süredir birlikte olan çiftten Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi’nde diz çökerek evlenme teklifi etti. Sosyal medya kullanıcıları Bölükbaşı’nın hareketlerinden yola çıkarak ‘teklife hayır dedi’ yorumları yaptı.İşte o görüntüler: