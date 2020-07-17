Barış Murat Yağcı'nın hayranları Tuğba Melis Türk'ü tehdit etti!

Ünlü oyuncunun avukatı basına yolladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Tuğba Melis Türk, Survivor 2020 finalinde Cemal Can Canseven’i sosyal medya hesabından desteklediğini açıkladıktan sonra diğer finalist Barış Murat Yağcı’nın hayranı olduğunu iddia eden kişiler tarafından sosyal paylaşım platformlarından ve özellikle İnstagram üzerinden insanlık onuruna yakışmayacak hakaretler, şiddet içeren ifadeler ve ölüm tehditleri almıştır. Yapılan incelemelerin ardından her türlü yasal işlem başlatılmıştır.”