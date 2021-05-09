Barış Murat Yağcı'nın "Yüzlerce kadına yaptım bunu" sözleri tepki çekti
Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekti: “Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak... Finale kadar gelip hiçbir şey yapmamak çok hoşuma gidiyordu.“
09.05.2021 00:40 Magazin
Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı, yeni çıkardığı kitabında kullandığı ifadelerle tepki çekti. Kitabında, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" ifadelerini kullanan Yağcı, eleştiri oklarının hedefi oldu.