Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı

"Yalan Dünya", "Binbir Gece" ve "Jet Sosyete" gibi birçok projede rol alan Bartu Küçükçağlayan (38), aynı zamanda "Büyük Ev Ablukada" grubunda solist olarak yer alıyor.Pandemi döneminde Melikşah Altuntaş ile Instagram üzerinden yaptıkları "Mücbir Sebepler" adlı programla adından söz ettiren Küçükçağlayan, sahnelere döndü.2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile mutluluğa "Evet" diyen ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan oyuncu, önceki gün sahneye dikkat çeken bir tarz ile çıktı. Renkli taytının üzerine etek giydiği görülen Bartu Küçükçağlayan, stili ile adından söz ettirdi.