Baş belası çok güldürecek!

Baş Belası filminin tanıtımı dün akşam Feriye Sinemasında yapıldı. Film 5 Mayıs Cuma günü sinemalarda…

Sinema - 04 Mayıs 2017 11:06

Türk sinemasında popüler mizahın en sevilen isimlerinden Çetin Altay ve Selen Seyven’i aynı öyküde buluşturan “Baş Belası” isimli komedi filmi 5 Mayıs Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor.



Can’ın (Çetin Altay) sakarlıklarıyla ve güzel Asya’nın (Selen Seyven) böyle bir adamla yaşadığı maceralarla dolu sıcak ve kahkaha dolu bir yolculuğun hikâyesi “Baş Belası”.



Durum komedisinin, gündelik mizahla ve Türk Sinemasında sık rastlanmayan olağanüstü görsel efektleriyle ustalıklı bir dille buluştuğu filmin anlattığı hikaye, anlaşılır olduğu kadar son derece sürükleyici bir dille beyaz perdeye aktarılırken, hikayenin içinde izleyiciye dokunan komik ayrıntılar serisi gözden kaçmıyor.



Düğününe iki gün kala gelen acil bir telefonla, Çanakkale'de bir cenaze törenine katılmak zorunda kalan Asya’nın, cenazeden sonra İstanbul’a dönüşü, bir anda hayatının “en önemli” yolculuğu haline geliyor.



Asya, tanışabileceği en saf ve en temiz kalpli insanlardan biri olan Can ile çıkacağı bu yolculukta kendisini nelerin beklediğinden habersizdir.



Asya’nın farkında olmadığı tek ve en önemli şey; Can’ın galaksinin en sakar insanlarından birisi olmasıydı. Kendini akıl almaz olaylar içerisinde bulacak Asya için Can, hikaye ilerledikçe adeta yürüyen bir “Baş Belası” na dönüşüyor.



Televizyonların güler yüzlü sunucusu Mesut Yar’ın da bizzat kendi karakteriyle eşlik ettiği son zamanların en iddialı komedi filminde serüven boyunca Türk Sineması’nın birbirinden yetenekli isimleri filme renk katıyorlar.



Senaryosunu Yücel Öztürk’ün yazdığı, yapımcılığını ise Burçin Baş‘ın üstlendiği “Baş Belası” nı Türk sinemasının genç ve yetenekli yönetmenlerinden Tolga Baş yönetiyor…



Son zamanların en sıcak, samimi, komik ve ağız dolusu kahkaha attıran filmi olmaya aday “Baş Belası” 5 Mayıs Cuma günü herkesi gündelik sıkıntılarından uzaklaşmaya çağırıyor...

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