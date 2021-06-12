"Baş Belası"nın yayın tarihi açıklandı!

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı dizide, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomen dizisi olmaya hazırlanıyor.Dizinin yeni fragmanında, gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro baş komiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek’in eğlenceli öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği dizide başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk’un eşlik ediyor.‘Baş Belası’, 20 Haziran Pazar akşamı atv’de başlıyor…