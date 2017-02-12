Başak Dizer isyan etti: Yalancı değilim!

Magazin - 12 Şubat 2017 09:34

Demet Şener, Instagram’dan Başak Dizer ile birlikte 1. yaş gününden bir fotoğraf paylaşmış, 1980 doğumlu olduğu bilinen Dizer’in aslında 77’li olduğu ortaya çıkmıştı. Şener “Başak’ın gerçek yaşını deşifre ettin” uyarıları üstüne fotoğrafı yorumlara kapattı. Eşi ile aralarındaki 6 yaş farkı gizlemekle suçlanan Dizer ise Instagram hesabından şunları yazdı:“Şu ana kadar ne internete, ne sosyal medyaya, ne de herhangi bir dergi ve gazeteye kişisel bilgilerim, yaşım, özel ve evlilik hayatımla ilgili ne bir röportaj ne bilgi verdim, ne de yanlış yönlendirme yaptım. Bana hiç sorulmayan, benim tarafımdan yazılmamış internet bilgilerine istinaden yaptığınız ‘Yalancı’ yorumlarını kabul etmiyorum.”Kaynak:Vatan