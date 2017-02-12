Demet Şener, Instagram’dan Başak Dizer ile birlikte 1. yaş gününden bir fotoğraf paylaşmış, 1980 doğumlu olduğu bilinen Dizer’in aslında 77’li olduğu ortaya çıkmıştı. Şener “Başak’ın gerçek yaşını deşifre ettin” uyarıları üstüne fotoğrafı yorumlara kapattı. Eşi ile aralarındaki 6 yaş farkı gizlemekle suçlanan Dizer ise Instagram hesabından şunları yazdı:
“Şu ana kadar ne internete, ne sosyal medyaya, ne de herhangi bir dergi ve gazeteye kişisel bilgilerim, yaşım, özel ve evlilik hayatımla ilgili ne bir röportaj ne bilgi verdim, ne de yanlış yönlendirme yaptım. Bana hiç sorulmayan, benim tarafımdan yazılmamış internet bilgilerine istinaden yaptığınız ‘Yalancı’ yorumlarını kabul etmiyorum.”
Kaynak:Vatan
Başak Dizer isyan etti: Yalancı değilim!
Başak Dizer, Demet Şener’in paylaştığı fotoğrafla 1977 doğumlu olduğu ortaya çıkınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaşını gizlemekle suçlanan Tatlıtuğ “Şimdiye dek hiçbir özel bilgimi paylaşmadım. ‘Yalancı’ yorumlarını kabul etmiyorum” dedi.Magazin - 12 Şubat 2017 09:34
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Başak Dizer, Demet Şener
MAGAZİN HABERLERİ
- Demet Akalın'dan örnek davranış!
- Wilma Elles'in ikizleri!
- Tüm aile bir arada!
- Saba Tümer'in kardeşi şaşırttı!
- "İçerde"nin heyecan dolu yeni tanıtımı!
- Hazal Kaya: Ekranı özledim!
- Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
- Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu?
- Rıza Baba'yı yıkan ölüm!
- Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...