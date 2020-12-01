Başak Dizer Tatlıtuğ: "Kıvanç’a çok gülüyorum..."

“2020 Koca bir boşluk gibi geliyor bana. Karantina süresinde çokça kitap okudum; kişisel gelişime çok düşkünüm, değişik meditasyonlar öğrendim; online derslere katıldım. Nefes egzersizleri, yürüyüş ve bolca yoga yaptım. Yeni farklı yemekler pişirdik. Evde kocam ve evcil hayvanlarımızla birlikte sakin dört-beş ay geçirmek her şeye rağmen güzeldi. Ruhuma iyi geldi.”“Oldukça sade bir dolabım var. Room Showroom markalarının koleksiyonlarından giyindiğim için bir şekilde modayı takip etmiş oluyorum. Sadeleştim, sakinleştim.”“Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi. Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim, hiçbir zaman olmadım. Kıvanç (Tatlıtuğ) da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış. Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek. Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Ama bunların hep saygı çerçevesinde olması önemli. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.”“Komik bir ortağım ve komik bir Whatsapp arkadaş grubum var. Onlara gülüyorum. Bir de Kıvanç’a çok gülüyorum tabii. Evde devamlı taklit, mizah yapar, kafasında hemen yazar ve oynar.