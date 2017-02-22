Başak Dizer'den 'Jest' yanıtı

Magazin - 22 Şubat 2017 13:02

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması

Geçtiğimiz günlerde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile 1. evlilik yıldönümlerini kutlayan Başak Dizer'den hediye açıklaması geldi.Başar Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisine yöneltilen "Kıvanç Bey'in size 200 bin Euro değerinde bir araç alarak jest yaptığı doğru mu?" sorusuna sitemli bir yanıt verdi.Başak Dizer sorulara "Zaten her günüm bu jest haberleriyle geçiyor." cevabını verdi.Bu arada lüks aracı Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisi için aldığı öğrenildi.