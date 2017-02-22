Başak Dizer'den 'Jest' yanıtı
Ünlü stilist Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisine lüks araç aldığı yönündeki haberlere cevap verdi.
Magazin - 22 Şubat 2017 13:02
Geçtiğimiz günlerde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile 1. evlilik yıldönümlerini kutlayan Başak Dizer'den hediye açıklaması geldi.
Başar Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisine yöneltilen "Kıvanç Bey'in size 200 bin Euro değerinde bir araç alarak jest yaptığı doğru mu?" sorusuna sitemli bir yanıt verdi.
Başak Dizer sorulara "Zaten her günüm bu jest haberleriyle geçiyor." cevabını verdi.
Bu arada lüks aracı Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisi için aldığı öğrenildi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.