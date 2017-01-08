Başak Dizer'den kavga iddialarına yanıt!

Evliliğinde sorunlar olduğu iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam eşi Başak Dizer ile Etiler'de görüntülendi.

Magazin - 08 Ocak 2017 13:00
Başak Dizer'den kavga iddialarına yanıt!
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer önceki gün Etiler-Akmerkez’deydi.

Posta Gazetesi'nden Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Başak Dizer “Eşinizle aranızın bozuk olduğu, kayınvalideniz Nurten Tatlıtuğ nedeniyle kavga ettiğiniz iddiası var, doğru mu?” sorusuna cevap verdi: “Bu büyük bir yalan. Her şey yolunda, gayet iyiyiz.”

Başak Dizer aynı günün akşamı Etiler’de eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Birlikte yemek yediler. Kıvanç Tatlıtuğ konuyla ilgili konuşmak istemedi. Çiftin yüzü asıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ oğlunun 19 Şubat 2016’da Paris’te yapılan düğününe gitmemişti. “Gelinini istemiyor” haberlerine şu cevabı vermişti: “Böyle bir şey yok, sadece mesafeliyiz o kadar.”

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