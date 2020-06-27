Başak Dizer'e nazar değdi! Talihsiz kaza...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a nazar değdi. Dizer, Bodrum tatili sırasında parmağını kırdı.

27.06.2020 16:44 Magazin

Başak Dizer'e nazar değdi! Talihsiz kaza... Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum’da tatil yaptı. Başak Dizer Tatlıtuğ, tatil sırasında göze geldi. Görenler bileğinden sakatlandığını ve alçıya alındığını zannetti. Oysa doğrusu şu; Başak Dizer Tatlıtuğ spor yaparken sağ elinin serçe parmağını kırdı. Ameliyata gerek duyulmadı. 3 hafta için atel takıldı. Başak, İstanbul’a döndü.

(Kaynak: aksam.com.tr)

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