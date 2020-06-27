Başak Dizer'e nazar değdi! Talihsiz kaza...

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum’da tatil yaptı. Başak Dizer Tatlıtuğ, tatil sırasında göze geldi. Görenler bileğinden sakatlandığını ve alçıya alındığını zannetti. Oysa doğrusu şu; Başak Dizer Tatlıtuğ spor yaparken sağ elinin serçe parmağını kırdı. Ameliyata gerek duyulmadı. 3 hafta için atel takıldı. Başak, İstanbul’a döndü.(Kaynak: aksam.com.tr)