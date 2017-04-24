Başakşehir'de şok gelişmeler

Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklar. Bu oyuncular cezaların oranına göre büyük ihtimalle lider Beşiktaş ile hafta sonu lig maçında da forma giyemeyecekler.

Futbol - 24 Nisan 2017 19:14
Başakşehir'de şok gelişmeler
Ç.Rizespor maçı sonrasında habercilere saldıran Medipol Başakşehirli futbolcuların dosyası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.

PFDK'ya -tedbirli- olarak gönderilen Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklar.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan M.Başakşehir 26 Nisan çarşamba günü oynanacak olan maça bu oyuncularından yoksun çıkacak.

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Başakşehir'de Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan bugünkü yönetim toplantısının ardından kadro dışı bırakıldı. İki oyuncuya para cezası da verildi.

Medipol Başakşehir Kulübü ayrıca, Volkan Babacan hakkında, muhabir Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF'den alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verdi.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

Savunmacılardan Epureanu'nun kart cezalısı olması, Egemen'in sakat olması, Yalçın'ın kadro dışı bırakılması teknik heyeti de savunmayı oluşturma konusunda sıkıntıya soktu. Önce Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları , ardından cezaların oranına göre kalan haftalarda Başakşehir'in stoperlerinden birinin Mahmut olması bekleniyor.
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