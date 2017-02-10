Başbakan Yıldırım: İnşallah referandum, 16 Nisan'da yapılacak

(DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum tarihinin netleştiğini belirterek, ''İnşallah referandum, 16 Nisan'da yapılacak'' dedi.

Yaşam - 10 Şubat 2017 15:49

Başbakan Yıldırım, Aksaray’da Tuzgölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve Yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katılmak için uçakla Nevşehir’deki Tuzköy Havalimanı’na geldi. Yıldırım ve beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, karayoluyla 30 kilometre uzaklıktaki Nevşehir’in Acıgöl İlçesine geçti. Başbakan Yıldırım ve yanındakiler Acıgöl’deki merkez Çarşı Camisi’nde cuma namazı kıldılar.



Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara Başbakanlık otobüsünün üzerinden hitap eden Yıldırım, ''Referandumun tarihi netleşti. İnşallah 16 Nisan'da referandum yapılacak. Meclis'in hallettiği, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişiklik, vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak, onay verilecek ve böylece yürürlüğe girmiş olacak. Memleketimizin, milletimizin geleceği için güzel bir adım atıldı. Artık söz de, karar da milletindir. Tahmin yapanlar, anket yapanlar çok olur. Gerçek anket, sandıktan çıkan sonuçtur'' ifadelerini kullandı.



RUS UÇAĞININ BOMBALAMASI KAZA



Yıldırım, El Bab'ta operasyon yapan Türk askerlerinin Rus uçağı tarafından vurulması olayıyla ilgili de şunları söyledi:



''Bunun açıklaması dün karşılıklı yapıldı. Sayın cumhurbaşkanımız sayın Putin'le görüştü. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık bir şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması içinde gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için her türlü tedbir alınacaktır. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Gazilerimize, yaralılaramıza acil şifalar diliyoruz.''



Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra karayoluyla toplu açılış için Aksaray’a hareket etti.

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