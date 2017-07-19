BAŞBAKAN YARDIMCILARI
Kabine değişikliğine göre, Başbakan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ. Başbakan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek. Başbakan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık. Başbakan Yardımcısı Erzurum Milletvekili recep Akdağ. Başbakan Yardımcısı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oldu.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşık Bak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Kaynak:DHA
Başbakan Yıldırım kabine değişikliğini açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe' deki görüşmesi sonrasında kabine değişikliğine ilişkin basın açıklaması yaptı.Yaşam - 19 Temmuz 2017 14:24
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