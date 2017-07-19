Başbakan Yıldırım kabine değişikliğini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe' deki görüşmesi sonrasında kabine değişikliğine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yaşam - 19 Temmuz 2017 14:24

BAŞBAKAN YARDIMCILARI



Kabine değişikliğine göre, Başbakan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ. Başbakan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek. Başbakan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık. Başbakan Yardımcısı Erzurum Milletvekili recep Akdağ. Başbakan Yardımcısı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oldu.





Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya



Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak



Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşık Bak



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş



Maliye Bakanı Naci Ağbal



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan



Kaynak:DHA

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