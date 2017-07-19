Başbakan Yıldırım kabine değişikliğini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe' deki görüşmesi sonrasında kabine değişikliğine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yaşam - 19 Temmuz 2017 14:24
Başbakan Yıldırım kabine değişikliğini açıkladı
BAŞBAKAN YARDIMCILARI

Kabine değişikliğine göre, Başbakan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ. Başbakan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek. Başbakan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık. Başbakan Yardımcısı Erzurum Milletvekili recep Akdağ. Başbakan Yardımcısı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oldu.


Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşık Bak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Kaynak:DHA
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