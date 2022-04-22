Aziz’de Dilruba karakterine hayat veren başrol oyuncularından Damla Sönmez, ekibe veda edecek. Ödüllü oyuncunun 25. bölüm itibariyle ekipten ayrılacağı öğrenildi.
Başrol oyuncusu 'Aziz' dizisine veda ediyor!
Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'de şoke eden bir ayrılık yaşanacak. İşte detaylar...
22.04.2022 13:12 Magazin
Aziz’de Dilruba karakterine hayat veren başrol oyuncularından Damla Sönmez, ekibe veda edecek. Ödüllü oyuncunun 25. bölüm itibariyle ekipten ayrılacağı öğrenildi.