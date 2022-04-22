Başrol oyuncusu 'Aziz' dizisine veda ediyor!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'de şoke eden bir ayrılık yaşanacak. İşte detaylar...

22.04.2022 13:12 Magazin

Başrol oyuncusu 'Aziz' dizisine veda ediyor!
Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı Aziz dizisi Cuma akşamları Show TV'de ekrana geliyor. Oldukça başarılı bir şekilde devam eden dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Aziz’de Dilruba karakterine hayat veren başrol oyuncularından Damla Sönmez, ekibe veda edecek. Ödüllü oyuncunun 25. bölüm itibariyle ekipten ayrılacağı öğrenildi.

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