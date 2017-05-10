Başsavcı trafik kazasında vefat etti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile koruma polisi D tipi Kocabaş cezaevine giderken, kent çıkışındaki Bozburun Mahallesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldü.

Yaşam - 10 Mayıs 2017 10:59

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu. Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir'de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir'de tamamladı. 1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.





İngilizce bilen, hakim Hatıran Alper ile evli ve 2 çocuk babası Başsavcı Mustafa Alper 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.



Kaynak: DHA

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