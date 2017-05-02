Batıklar için doğal çözüm!

Pürüzsüz bacakların önündeki en büyük engel batıklar için evde yapabileceğiniz doğal çözümler...

Güzellik - 02 Mayıs 2017 15:32
Batıklar için doğal çözüm!
Mini eteklerimizle ve şortlarımızla bacaklarımızın kusursuz görünmesini istememiz en doğal hakkımız. Pürüzsüz bacakların önündeki engellerden biri batıklar! Yani derinin altında kaldığı için kurtulamadığımız ucu çıkmamış batık tüyler. Peeling ve kese yardımıyla bir miktar azalsa bile tamamen yok olduğunu söyleyemeyiz. Ancak evde yapabileceğiniz, 3 malzemeli formülle batıklarınızın azaldığını fark edeceksiniz.

Malzemeler
3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
7 damla lavanta yağı
12 damla çay ağacı yağı

Yapılışı
Bütün malzemeleri bir kavanozun içerisinde karıştırın ve batıkları gideren formülünüz hazır.

Kullanımı
Tüylerinizi aldıktan sonra batıklarınızın olduğu sorunlu bölgeye, hazırladığınız karışımdan bir miktar sürüp cildiniz
karışımı emene kadar bölgeyi ovalayın.

Formül, içerisindeki üç yağın da cilt üzerinde olumlu etkileri olduğu için işe yarıyor. Hindistan cevizi yağının faydaları
saymakla bitmez, nemlendirmeden iyileştirmeye pek çok faydası var. Çay ağacı yağı ise enfeksiyonlara karşı etkili,
sivilce karşıtı, iritasyonu ve kızarıklığı engelliyor. Diğer taraftan ise lavanta yağı cildi sakinleştirip yatıştırıyor.
İyileştirme özelliklerinin yanı sıra bu üç yağın da harika koktuğunu söylemeyi unutmayalım.

Kaynak: laurencondrad.com
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Bağlantılar: pürüzsüz bacaklar

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