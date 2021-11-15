Batuhan Karacakaya’dan Aleyna Çalışkan açıklaması...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021'in iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, şimdilerde şarkıcılığa adım atan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. 24 yaşındaki Batuhan Karacakaya'nın, kendisinden bir yaş küçük pilates eğitmeni Aleyna Çalışkan ile plajda sarmaş dolaş görüntülenmesi şaşkınlık yaşatmıştı.Çıkan haberler üzerine Batuhan Karacakaya, Instagram hesabından bir video yayınlandı. Oyuncu, “Şu zihniyetinizi değiştirin!” dedi.İşte o açıklamalar: