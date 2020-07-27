'Bay Yanlış' dizisinden aşk çıktı!

Fox TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Can Yaman ile Özge Gürel'in yer aldığı 'Bay Yanlış' dizisinde birbirlerine aşık olmak üzere olan iki genci canlandıran Serkay Tütüncü ile Cemre Gümeli'nin sevgili oldukları iddia edildi.Serkay Tütüncü, yoga eğitmenliği yapan Nesli Alagil'den geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Cemre Gümeli ise "Tatlı İntikam" dizisinde partneri Emre Taşkıran ile aşk yaşıyordu.