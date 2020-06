"Bay Yanlış" dizisinin afişi yayınlandı!

'Bay Yanlış'tan yeni bir fragman daha!

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin’in üstlendiği “Bay Yanlış”ın başrolleri Can Yaman ve Özge Gürel dizinin afişi için kameralar karşısına geçti. 26 Haziran Cuma saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek dizinin afişi, bugün görücüye çıktı.İşte Bay Yanlış'ın afişi:Yaz sezonunun merakla beklenen romantik komedisinde Can Yaman ve Özge Gürel ikilisine; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Ecem Karavus, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek “Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?