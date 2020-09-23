Dizi setinde çalışan bir kişinin ağabeyinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası set çalışanının karantinaya alındığı açıklandı. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bay Yanlış setinde kostüm asistanı olarak görev yapmakta olan çalışma arkadaşımızın ağabeyinin Kovid-19 testi pozitif çıkması dolayısıyla kendisi karantinaya alınmıştır. Bu dönemde setimizde alınan tüm önlemlere titizlikle devam edilmiş ve tüm oyuncularımızın, set ekibimizin Kovid-19 testleri yenilenmiştir. Karantinada olan arkadaşımızın testinin de negatif olarak sonuçlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği!
Ekranların sevilen dizisi Bay Yanlış'ın setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili açıklama geldi.
23.09.2020 17:00 Dizi Galeri