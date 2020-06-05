'Bay Yanlış' dünya gündeminde!

Bu yazın en iddialı yapımı olan FOX’un yeni dizisi Bay Yanlış’ın basına yansıyan ilk kareleri dünya çapında beğeni topladı. Dizi, hem 9 farklı ülkede hem de dünya gündeminde #BayYanlışFOXta etiketiyle en çok konuşulanlar listesine girdi.İkilinin uyumuyla övgü topladığı sosyal medyada #BayYanlışFOXta etiketi, dünya gündemine son 24 saatte yaklaşık 400 bin tweet alarak 11.sıradan girdi. Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, ABD, Porto Rico ve Şili gibi ülkelerden oldukça yoğun beğeni tweetleri alan dizinin başrol oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel de en çok konuşulanlar listesinin ilk sıralarında yerini aldı.Büyük bir merakla beklenen “Bay Yanlış”ın konusu ise şöyle; Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?Aşk mı, mantık mı?Ya ikisi arasında kalırsan...Hangisini seçersin?Kadınlar aşkı mı yanlış yaşıyor?Yanlış adamlara mı aşık oluyor?