'Bay Yanlış' ne zaman sete çıkacak?

Can Yaman'la Özge Gürel'i yeniden bir araya getirecek olan 'Bay Yanlış' dizisinin 1 Haziran'da sete çıkacağı öğrenildi. Aslı ve Banu Zengin'in yazdığı Deniz Yorulmazer'in ise yöneteceği dizinin 3. bölümü ise Bodrum ve Köyceğiz bölgesinde çekilecek.Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak dizinin başrollerini sevilen oyuncular Can Yaman ile Özge Gürel paylaşırken dizide; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungargibi birbirinden başarılı isimler de yer alacak.