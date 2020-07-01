'Bay Yanlış'ın ikinci bölümünde neler olacak?

Can Yaman ile Özge Gürel'in başrollerinde yer aldığı "Bay Yanlış"ın 2. bölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.Ezgi, yaptığı hatayı telafi etmek için Serdar’la tekrar bir araya gelmek istemektedir. Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu sefer doğru davranıp Serdar’ı etkilemeye kararlıdır. Bunun için de Özgür’e ihtiyacı vardır. O yüzden Özgür’ün teklifini kabul eder. Bir anlaşma yaparlar. Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini Özgür’den öğrenecektir. Fakat yaptıkları bu anlaşmanın ikisi için de farklı sonuçları olacaktır.