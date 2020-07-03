'Bay Yanlış'ta aşk oyunu başlıyor!

İlk bölümü büyük beğeni toplayan dizinin ikinci bölümünde Ezgi, Özgür’ün ilişki koçluğu karşılığında bir günlüğüne sevgilisi olmayı kabul edecek. Bölümde; Özgür, Ezgi’ye doktor Serdar’la olan büyük randevusu için kıyafet seçiminden, nasıl davranması gerektiğine kadar özel taktikler verecek. Özgür ve Ezgi’nin sürprizlerle dolu aşk oyunu ekran başındaki izleyenleri unutulmaz bir Cuma gecesi yaşatacak.Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın üstlendiği “Bay Yanlış” 3 Temmuz Cuma günü saat 20:00’da FOX’ta.