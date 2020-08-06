Bay Yanlış'ta aşk oyunu bitti!

Fox TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Can Yaman ile Özge Gürel'in yer aldığı 'Bay Yanlış' bu cuma günü 6. bölümüyle ekrana gelecek.Göcek’ten dönen Özgür ve Ezgi’nin sevgili oyunu artık bitmiştir. İkisi de rahatlayıp hayatlarına devam edeceklerine, aksine üzgündürler. Ezgi, Serdar’la yemek için sözleşir ama kafası çok karışıktır. Artık eskisi kadar bunu istemediğini hisseder ve duygularıyla mantığı arasında gidip gelir. O yüzden yemeği de bahaneler bulup ertelemeye çalışır. Özgür de artık Serdar konusunda eskisi gibi değildir. Onun varlığından rahatsız olmaya başlamıştır. Ezgi de Özgür’deki bu değişmeleri fark eder, ve kendisine aşık olup olmadığını sorgulamaya başlar.