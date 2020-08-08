Yapımını Gold Film’in, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış” dizisinin 7. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özge Gürel'in canlandırdığı Ezgi ile Can Yaman'ın hayat verdiği Özgür'ün tango yaptığı sahneler dikkat çekti.
Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın üstlendiği “Bay Yanlış” heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma saat 20:00’de FOX’ta.
İŞTE BAY YANLIŞ 7 BÖLÜM FRAGMANI:
'Bay Yanlış'ta aşk tangosu!
Bay Yanlış 7. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ezgi ile Özgür'ün tango dansı dikkat çekti.
08.08.2020 16:02 Dizi Galeri