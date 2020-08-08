'Bay Yanlış'ta aşk tangosu!

Yapımını Gold Film’in, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış” dizisinin 7. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özge Gürel'in canlandırdığı Ezgi ile Can Yaman'ın hayat verdiği Özgür'ün tango yaptığı sahneler dikkat çekti.Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın üstlendiği “Bay Yanlış” heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma saat 20:00’de FOX’ta.